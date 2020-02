Pokuty za diaľničné známky, ktoré štát nikdy nemal vymáhať a ako dostať späť Vašich 150€

Zhruba tridsaťtisíc nič netušiacim občanom okresné úrady nedávno rozposlali mastné „pripomienky“ v hodnote 150€ o tom, ako niekedy v roku 2017 šli po bájnej diaľnici „Z Bratislavy do Košíc“ bez diaľničnej známky.

Ak je toto Váš prípad, vitajte. Lebo ak ste si ako občan, pri čítaní rozkazu o pokute kládli otázku, prečo toto všetko až s odstupom viac ako dvoch rokov a či je takýto postup v súlade so zákonom, kládli ste si ju správne.

Prvá čudná vec, čo v rozkaze o pokute za jazdu bez diaľničnej známky udrie do očí, je tvrdenie štátu resp. jeho úradov, že štandardná dvojročná premlčacia doba sa na Váš a tisíce ďalších prípadov nevzťahuje a štát si uplatňuje výnimočnú - predĺženú trojročnú premlčaciu dobu. Dôvod? „O Vašom delikte sme sa dozvedeli až teraz.“ (v mojom prípade dokonca tvrdili, že o rozhodujúcich skutočnostiach z marca 2017 sa dozvedeli len týždeň pred vydaním rozkazu, v júni 2019)

Až teraz. A čo teda robili doteraz? Bežný občan, keď sa omešká čo i len o jeden deň s podaním daňového priznania, znáša sankciu. Sú stovky iných prípadov, kedy štát doslova striehne, na Vaše omeškanie. Tu si štát sám sebe udelil výnimku, že aj po viac ako dvoch rokoch nič nerobenia „lebo nevedel“, Vám môže zaklopať na dvere a vymáhať od Vás 150€. Nie je to trocha dvojaký kilometer? Ale čo je dôležitejšie - naozaj vlastne nevedel?

Možno si ešte spomínate na cirkus okolo Počiatkových e-známok – pokuty až 300€ a to aj opakovane za každý jeden deň jazdy bez diaľničnej známky; ak ste sa pomýlili, nemožnosť opraviť chybne zadané údaje o Vašej ŠPZ, a to všetko pri e-shope, ktorý dodával SkyToll zo skupiny J&T za 12 mil. Eur. Čítate správne, Počiatek v r. 2014 vysúťažil E-SHOP, opakujem E-SHOP, ktorého prakticky jedinou funkcionalitou bolo umožniť Vám zakúpiť si diaľničnú známku online alebo na vybraných obch. miestach, za 12 mil. eur. Superlacný, ako svojho času napísal denník Nový čas.

Popri tom všetkom chaose odznel od samotného Počiatka ešte jeden kľúčový výrok pre HN: „

Okrem ľahšieho spôsobu kúpy bude štát vodičov menej obťažovať aj kontrolami. Už nebude nutné autá na diaľnici zastavovať, kontrola bude prebiehať elektronicky bez toho, aby vodič vôbec musel spomaliť na ceste do cieľa.“

V tej chvíli všetko do seba zapadlo - ak kontrola mala prebiehať elektronicky, musel predsa už v tom čase tzn. najneskôr k 1.1.2016 existovať informačný systém , ktorý umožňoval, aby sa delikty na úseku dopravy spracovávali elektronicky... No a tu ho máte – jeho veličenstvo „Jednotný informačný systém v cestnej doprave.“ Cena? Ako to u Počiatka & SMER s.r.o. už chodí - smiešnych 25.979.999,98 Eur (783.000.000 v starej mene). Za tie peniaze určite najlepší na svete. Nuž, a na kšefte nezarobil nikto iný ako Tempest a.s. Že nepoznáte? Spýtajte sa prokurátora Vasiľa Špirka* (viď pozn. pod čiarou). Mimochodom, Úrad vlády v roku 2103 odhadoval náklady na JISCD na 26 mil. Eur, viete o koľko sa Počiatkovi „podarilo“ v súťaži znížiť cenu oproti odhadu? O 0,0769% resp. 20.000 € (týmto pozdravujem NKÚ, PMÚ a ÚVO...).



Ale späť k samotnému informačnému systému v cestnej doprave. Keďže štát funguje na operačnom systéme, ktorý sa skladá z Ústavy a zákonov, musíme ešte urobiť rýchlu skúšku správnosti, či bolo všetko naprogramované tak, ako má byť – pohľad do riadiaceho softvéru s označením Zákon č. 387/2015 Z.z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave (JISCD): §3, ods. 2, písm f a opäť zásah do čierneho: „Cestný informačný systém obsahuje tieto registre: ... register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel.“ Laicky povedané, už v roku 2015 existoval informačný systém umožňujúci elektronické zhromažďovanie údajov o deliktoch ako aj ich evidenciu, existoval aj príslušný zákon a teda kontrola diaľničných známok sa od 1.1.2016 mohla a mala konať elektronicky.

Aby som to celé zhrnul:

1) Máme e-shop, cez ktorý my, bežní ľudia kupujeme e-známky (ten super e-shop za 12.000.000€ od Sky Tollu, rozumej J&T);

2) máme priamo na diaľnici brány s inštalovanými kamerami patriace NDS, ktoré nepretržite snímajú vozidlá, a o ktorých vieme, že fungovali od začiatku správne, keďže fotky mám ja a máte ich aj Vy. NDS na svojej stránke, samozrejme, potvrdzuje, že údaje z e-shopu sú s kamerovými záznamami párované na konci každého dňa a okamžite odosielané do JISCD. Mimochodom, keď praskol problém s JISCD, Érsék a ďalší neváhali a pri hasení kauzy opakovane a pred médiami robili zo svojich vlastných ľudí v NDS idiotov miesto toho, aby ukázali prstom na Tempest a.s. a začali vymáhať zmluvné pokuty;

3) no a na koniec máme aj informačný systém JICSD za 26.000.000 eur, kde sa všetky tie údaje ukladajú, a na základe ktorých okresné úrady mohli a mali rozhodovať o pokutách. A dokonca máme aj čierne na bielom uvedené v §12, ods. 6, písmeno a) zákona o JISCD, že: „K údajom z registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup okresné úrady , ministerstvo vnútra, orgány Policajného zboru...

No a keď toto všetko máme, viete, čo z toho vyplýva? Že tento skvelý štát Vám zobral Vašich 150€ (resp. zľavnených 100€, ak ste zaplatili bezodkladne) PROTIZÁKONNE. A asi už aj tušíte dôvod. Áno, Váš delikt bol PREMLČANÝ. Štát, konkrétne Ministerstvo vnútra a okresné úrady, sa ZO ZÁKONA o všetkých našich deliktoch dozvedali NEPRETRŽITE, OKAMŽITE A PRIAMO. A keďže platí, že ak je pokuta ukladaná štátom premlčaná, hľadí sa na ňu ako keby bola prekludovaná (čo znamená, že nie je možné takúto pokutu ani dobrovoľne zaplatiť a prijať), potom platí, že štát Vám peniaze z protizákonne vymáhanej pokuty musí

v r á t i ť.

ČO S TÝM?

Ak sa Vám teda stalo, že Vám prišiel rozkaz o pokute, vyplňte, prosím, tento FORMULÁR (dokument sa Vám otvorí po kliknutí na prelinkovaný odkaz) a ja Vám v priebehu pár dní pošlem vzor výzvy na vrátenie zaplatenej pokuty. Dôležitý je dátum spáchania deliktu (uvedený v zázname o kontrole) a tiež dátum vydania rozkazu o uložení pokuty. Medzi oboma udalosťami musí byť časový odstup viac ako dva roky. Štát následne zo zákona musí rozhodnúť o tom, že peniaze Vám vráti.

A ak sa pýtate, prečo to všetko robím, tak preto, lebo považujem za dôležité, aby si úrady v tomto štáte nerobili, čo sa im zachce. Aby tu platili pravidlá pre všetkých a rovnako. No zároveň to robím aj preto, aby mali občania možnosť sa vo voľbách INFORMOVANE rozhodovať, na základe konkrétnych faktov a nie iba veriť prázdnym sloganom z bilbordov o tom, ako niekto miluje našu vlasť, či myslí srdcom, prípadne myslí národne. Alebo veriť, že chlapci z činkárne v zelených tričkách vyriešia problémy s asociálmi a vytunelovaným štátom. Lebo tak to jednoducho nefunguje. Lietadlá pilotujú piloti, operujú lekári a na súd chodia advokáti. Nie facebookoví diskuterí, čo si o lietaní, rakovine či Istanbulskom dohovore prečítali na internete. A bordel, čo tu za 12 rokov nechal SMER a jeho koaliční spolupáchatelia z SNS (2006-2010, 2016-2020), HZDS (2006-2010) a MOST-HÍD (2016-2020) zvládne len odborne pripravený a čestný tím schopný vyprodukovať kvalifikované riešenia. A za seba môžem povedať, že ten dlhodobo buduje PS/Spolu.

V tejto chvíli ide o to, aby sa vám, občanom, vrátilo zhruba 4.500.000 Eur, ktoré od vás úrady protizákonne vybrali a tiež pokúsiť sa dotlačiť štát k tomu, aby si uplatnil zmluvnú pokutu od Tempestu a.s. Avšak dôležitejší zápas nás čaká týždne pred voľbami a aj po nich, lebo v ňom už pôjde o to, či sa nám podarí vrátiť ukradnutý štát nám - občanom.

Držme si palce, ja osobne verím, že BOD ZLOMU je blízko. Poďme do nich! Paragrafmi, šikovnosťou a nepriestrelnými argumentami!



A na úplný záver ešte voľne preložený odkaz pre starú gardu:

„Viem, že si teraz čítate tento text. A viem aj, že máte strach, že sa nás bojíte, bojíte sa zmeny. Nepoznám budúcnosť. Neprišiel som vám oznámiť, ako sa vaša vláda skončí. Prišiel som vám povedať, ako sa začne váš koniec. Je čas ukázať ľuďom to, čo nechcete, aby videli - svet bez vás a bez vašich pokrivených pravidiel. Svet, kde pre spravodlivosť bude možné čokoľvek...“ //Neo, Matrix//

* Celé sa to začalo za éry Jána Počiatka (aktuálne známeho aj pod umeleckým menom Michele z Cannes), s ktorým "nová" strana SMER-SD vôbec, ale vôbec nič nemá, a ktorý ani nikdy nebol jej členom. Akurát, čo čert nechcel, ho strana nejakou nešťastnou zhodou náhod a vinou nesprávnej polohy Jupitera voči Venuši dvakrát po sebe nominovala najprv do funkcie ministra finacií a potom dopravy. Nuž, čo mal Michele robiť, keď to osud tak zariadil. Funkcií sa neborák ujal a okrem iného v r. 2014 zorganizoval tender (v prepočte na koruny) za 800 miliónov (26 mil. eur) na dodanie "Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JICSD)". Ten úplnou náhodou vyhrala firma Tempest, ktorá úplne náhodou dodnes pravidelne vyhráva miliónové tendre naprieč štátnou správou, pričom túto firmu prokurátor Špirko úplne náhodou v r. 2018 verejne - ako prokurátor, obvinil z toho, že je zapojená do korupčnej schémy za 200mil. eur, v ktorej úplne náhodou figuroval Michele z Cannes spolu s dnes už bývalým „najlepším ministrom vnútra v histórii SR“ Róbertom Kaliňákom. Ako to už u nás chodí, za kauzou sa urobila hrubá biela čiara (Kali vie). Bývalý najlepší minister vnútra v histórii dal úplnou náhodou skartovať zmluvy s Tempestom a Gašpar spolu so špeciálnym prokurátorom 63:0 to celé sprocesovali tak, že trestne stíhaný bol v celej kauze – áno, tušíte správne, prokurátor Špirko.